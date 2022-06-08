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Китай будет расширять с Казахстаном расчеты в нацвалютах

Министры, КНР, РК, Центральная Азия-Китай Фото: Zakon.kz
Министр иностранных дел КНР Ван И рассказал, что Китай будет расширять с Казахстаном расчеты в национальных валютах, передает корреспондент Zakon.kz.
Самым важным результатом является решение о проведении встречи глав государств в формате саммита Китай – Центральная Азия. У нас новые договоренности. Будем расширять многостороннюю кооперацию, рассматривать возможности создания соответствующего финансового механизма, в дальнейшем расширять расчет в национальных валютах. Будем обеспечивать безопасное и стабильное функционирование маршрута «Китай – Европа», способствовать упрощению таможенных процедур, оптимизировать зеленые коридоры для грузоперевозок, ускорять восстановление авиарейсов, обеспечивать целостность и бесперебойности цепочек поставок в регионе. Министр иностранных дел КНР Ван И

По его словам, стороны продолжат объединять усилия в борьбе с пандемией, активизировать сотрудничество в разработке вакцин и лекарственных препаратов, работать над созданием союза Индустрия здоровья Китай – Центральная Азия и открытию центров традиционной медицины в Центральной Азии.

Глава внешнеполитического ведомства КНР добавил, что также будут углублять сотрудничество в сфере образования, науки, техники, искусства, спорта, туризма, совместно реагировать на изменения климата, делиться опытом, технологиями по охране окружающей среды.

В целом, по его словам, было принято четыре итоговых документа:

  1. Совместное заявление министров иностранных дел Китай – Центральная Азия, в котором подведены итоги встречи и обзор конкретных предложений.

  2. Дорожная карта по итогам саммита глав государств Китай – Центральная Азия.

  3. Инициатива углубления взаимосвязанности между КНР и государствами Центральной Азии.

  4. Инициатива о сотрудничестве в безопасности цифровых данных. Стороны договорились о формировании мирного, безопасного, открытого киберпространства.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберды отметил, что успешно завершилось третье совещание министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай».

Он напомнил, что инициатива создания этой платформы была предложена китайской стороной в 2020 году в целях наращивания усилий по укреплению многоплановых связей государств региона с Китаем, а также развитию межрегионального сотрудничества.

Сегодняшняя встреча была весьма плодотворной и насыщенной. Мы удовлетворены состоявшимся обменом мнениями, который прошел в духе традиционной дружбы, открытости и прагматизма. Участники совещания пришли к единому мнению, что формат «Центральная Азия – Китай», из года в год наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберды

По его словам, стороны в очередной раз подтвердили свою заинтересованность в укреплении всестороннего сотрудничества в рамках диалога, раскрытия его значительных возможностей и превращения региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.

Министр напомнил, что встреча прошла в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Важным шагом вперед стало принятие Дорожной карты в целях реализации инициатив, озвученных главами государств наших стран. Этот документ охватывает такие стратегические направления, как безопасность, транспорт и логистика, энергетика, модернизация промышленности, борьба с изменением климата, «зеленая» экономика, IT-индустрия, здравоохранение, образование, культура, туризм и другие важные сферы. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберды

Наряду с ним, по его словам, сторонами в целях углубления взаимосвязанности Центрально-Азиатского региона с Китаем и укрепления сотрудничества в области безопасности данных одобрены соответствующие инициативы.

Принятое по итогам совещания Совместное заявление министров иностранных дел стран-участниц формата подвело итог продуктивных консультаций, прошедших в рамках сегодняшнего заседания. Сегодня Казахстан завершил свое председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия – возглавить следующий четвертый форум – перешла к Китайской Народной Республике. Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберды
Айша Тулеубекова
Казахстан Китай
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