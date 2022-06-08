«Квартира по льготной программе»: женщина лишилась более 10 млн тенге в ВКО
Фото: Zakon.kz
В полицию Усть-Каменогорска обратилась 38-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что стала жертвой мошенника, передает Zakon.kz.
Потерпевшая рассказала, что знакомый предложил оказать ей помощь в покупке квартиры. Он обманул женщину и завладел ее деньгами — около 10 млн 500 тыс. тенге.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен 30-летний местный житель. Подозреваемый пообещал женщине помочь купить квартиру по льготной программе. Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области
По факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК — «Мошенничество».
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