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Токаев назначил нового заместителя генпрокурора

РК, замгенпрокурора, Жандос Умиралиев, назначение Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя Генерального прокурора – им стал Жандос Умиралиев, передает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Умиралиев Жандос Жанибекович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Другим распоряжением президента Ерлик Кененбаев освобожден от должности замгенпрокурора РК.

Ранее Жандос Умиралиев занимал должность прокурора Западно-Казахстанской области.

Трудовой стаж:

  • работа на различных руководящих должностях органов прокуратуры Актюбинской области (2000-2010);

  • старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям – секретаря Координационного совета правоохранительных органов РК (2010-2011);

  • заместитель прокурора Алматы (2011-2017);

  • руководитель Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры РК (2017-2018);

  • исполняющий обязанности прокурора ЗКО (08.2018-12.2018);

  • прокурор ЗКО (с 26.12.2018).

Динара Халдарова
Генеральная прокуратура Казахстан
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