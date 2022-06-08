Токаев назначил нового заместителя генпрокурора
Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя Генерального прокурора – им стал Жандос Умиралиев, передает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Умиралиев Жандос Жанибекович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, – говорится в сообщении.
Другим распоряжением президента Ерлик Кененбаев освобожден от должности замгенпрокурора РК.
Ранее Жандос Умиралиев занимал должность прокурора Западно-Казахстанской области.
Трудовой стаж:
работа на различных руководящих должностях органов прокуратуры Актюбинской области (2000-2010);
старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям – секретаря Координационного совета правоохранительных органов РК (2010-2011);
заместитель прокурора Алматы (2011-2017);
руководитель Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры РК (2017-2018);
исполняющий обязанности прокурора ЗКО (08.2018-12.2018);
прокурор ЗКО (с 26.12.2018).
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