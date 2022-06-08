Bybit собирает трейдеров на глобальном состязании WSOT

World Series of Trading (WSOT) уже давно стал знаковым событием в сфере криптотрейдинга, и этот год не будет исключением: регистрация на WSOT 2022 начнется уже 26 мая 2022 года.

Участники будут соревноваться в крупнейшем международном криптосостязании за долю в рекордном призовом фонде до 8 млн USDT, а также NFT и другие бонусы. В рамках этого события Bybit выделит 400 000 долларов в биткоинах ЮНИСЕФ, чтобы поддержать образовательные программы.

WSOT стирает границы между виртуальным и «физическим» спортом: в этом году событие отправит участников в напряженную гонку с игроками из лучших киберспортивных организаций мира. Приглашенным гостям предстоит соревноваться в навыках и скорости, а также покорять криптоиндустрию вместе с трейдерами со всего мира. Участники WSOT 2022 смогут бросить вызов чемпионам киберспорта.

В этом году WSOT устраивает гонку нового уровня, – рассказывает Бен Чжоу, соучредитель и CEO Bybit. – Мы приглашаем геймеров, трейдеров и сплоченные команды присоединиться к состязанию и испытать удачу в крупнейшем турнире по криптотрейдингу в мире. Более того, мы хотим использовать эту возможность, чтобы повысить финансовую грамотность и общедоступность инвестиций, а также предоставить источник благополучия простым людям.

Bybit организует криптосостязание WSOT для признания трейдеров, достигших наилучшего соотношения прибыли/убытков, независимо от суммы инвестиций. В прошлом году WSOT 2021 собрал 35 000 участников, разделивших рекордный призовой фонд в $4,09 миллиона и 1339 NFT. Участники из 136 регионов сформировали 196 команд, лучшая из которых по итогам состязания зафиксировала двадцатикратную прибыль. Около 20 000 трейдеров приняли участие в индивидуальном состязании, победитель которого показал соотношение прибыли и убытков 7265,94%.

Гонка нового уровня

Bybit удвоил призовой фонд WSOT 2022 до 8 миллионов USDT и организовал три «гоночных трека» для соревнований — Индивидуальное ралли, Командное ралли и Фаст-лейн трофи, чтобы привлечь внимание криптоэнтузиастов по всему миру.

За последние два года сообщество трейдеров WSOT получило призы на сумму более $5 миллионов. И в этом году мы представляем призовой фонд в размере $8 миллионов, чтобы еще больше людей смогли разделить наше увлечение криптовалютой, – говорит Чжоу. – WSOT несет в себе основную идею Bybit: предоставлять честные, справедливые и равные условия для талантливых трейдеров. Мы создали сверхбыструю платформу, которой доверяют как опытные трейдеры, так и новые пользователи. И мы верим, что в новом мире цифровой экономики у всех должны быть равные возможности заработка с помощью технологий.

Регистрация на участие в WSOT 2022 будет открыта 10 июня во всех странах, где предоставляются услуги Bybit. Состязание трейдеров будет проходить с 27 июня по 17 июля 2022 года, однако его участников ждут различные бонусы и вознаграждения за выполнение заданий, скидки на комиссии и розыгрыши в течение всего лета.

Благодаря глубине рынка Bybit и оптимальной ликвидности участники смогут торговать и зарабатывать максимальную прибыль, продвигаясь вверх по лидербордам. Многоязычная служба поддержки Bybit работает круглосуточно и без выходных, чтобы участники могли быстро получить ответы на все интересующие вопросы.

Время вносить свой вклад

Участвуя в WSOT, трейдеры сделают свой вклад в поддержку образовательных программ ЮНИСЕФ Aotearoa New Zealand. В партнерстве с ЮНИСЕФ Bybit стремится расширить доступность цифрового образования для девочек в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. В рамках WSOT 2022 Bybit выделит на эти цели $400 000 в BTC, или 5% от призового фонда плюс взносы от компании.

Эти средства поддержат задачи ООН в области устойчивого развития № 4: «Обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования» посредством программ ЮНИСЕФ. Средства направляются на цифровое образование для девочек и, таким образом, расширяют доступ к научно-техническим и инновационными решениям обучения.

Чтобы преодолеть глобальные трудности и обеспечить равные условия для будущих поколений, мы должны преодолеть гендерный цифровой разрыв и поддержать дальнейшее образование девочек, – уверен CEO Bybit. – Мы благодарны за возможность использовать нашу платформу и ресурсы для поддержки усилий ЮНИСЕФ в обеспечении равного доступа к качественному образованию, особенно для наиболее уязвимых групп.

Узнайте больше о WSOT

Bybit — это криптовалютная биржа, основанная в марте 2018 года. Миссия компании — предоставить трейдерам профессиональную платформу с высокой скоростью работы, превосходным обслуживанием и товарищеской поддержкой трейдеров из разных стран. Компания предлагает частным и институциональным инвесторам по всему миру спотовый и деривативный трейдинг, продукты майнинга и стейкинга, а также поддержку API. Bybit гордится тем, что является партнером команды Формулы-1 Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro и Oracle Red Bull Racing Esports, а также футбольных клубов «Боруссия Дортмунд» и «Ависпа Фукуока».

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