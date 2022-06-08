Появился новый способ подачи уведомления об иммигрантах

Министр внутренних дел РК приказом от 30 мая 2022 года внес изменения в Правила предоставления принимающими лицами информации о пребывающих у них иммигрантах, сообщает Zakon.kz.

Теперь это можно сделать через информационную систему «e-Qonag» на веб-сайте eqonaq.kz пользователями указанной системы.

Напомним, ранее существовали только два способа:

подача уведомления на бумажном носителе непосредственно в органы внутренних дел по адресам, размещенным на сайте mvd.gov.kz; через визово-миграционный портал ЕИС «Беркут» посредством персональной электронной цифровой подписи через веб-сайты vmp.gov.kz или egov.kz.

При этом принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия, они несут ответственность за достоверность и своевременность предоставленных данных.

Приказ вводится в действие с 18 июня 2022 года.