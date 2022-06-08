Появился новый способ подачи уведомления об иммигрантах
Теперь это можно сделать через информационную систему «e-Qonag» на веб-сайте eqonaq.kz пользователями указанной системы.
Напомним, ранее существовали только два способа:
подача уведомления на бумажном носителе непосредственно в органы внутренних дел по адресам, размещенным на сайте mvd.gov.kz;
через визово-миграционный портал ЕИС «Беркут» посредством персональной электронной цифровой подписи через веб-сайты vmp.gov.kz или egov.kz.
При этом принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия, они несут ответственность за достоверность и своевременность предоставленных данных.
Приказ вводится в действие с 18 июня 2022 года.