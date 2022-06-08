Стеной насмерть придавило рабочего в Актау
Фото: ДЧС Мангистауской области
В Актау при проведении ремонта теплосетей стена из ракушечника обрушилась на ремонтника ГКП «КЖСА», сообщает Zakon.kz.
8 июня в 11:05 в 23 микрорайоне при проведении ремонтных работ теплосетей произошло обрушение каменной стены (ракушечник). На месте происшествия был обнаружен пострадавший 1978 года рождения. ДЧС Мангистауской области
Он был передан сотрудникам скорой помощи.
По информации Lada.kz, мужчина скончался в реанимации.
На вызов выезжали 17 спасателей и четыре единицы техники.
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