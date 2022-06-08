Какой будет погода в Казахстане 9 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды на 9 июня – на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, град, шквал, усиление ветра и пыльная буря, передает Zakon.kz.

По-прежнему на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – сохранятся дожди с грозами, град, шквал. Лишь на востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, севере – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На северо-западе, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, днем на западе, севере – ветер 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью на востоке – гроза.

На юге, востоке Акмолинской области – гроза, на юге, западе, востоке – ветер 15-20 м/с, днем на юге – пыльная буря.

Днем в горных районах Алматинской области – гроза, на востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке Мангистауской области – гроза, днем на севере, юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах – ветер 15-20 м/с.

На западе, севере в центре Карагандинской области – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Кызылординской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области – гроза, в центре, на западе, северо-востоке – усиление ветра 16 м/с.

Днем на большей части Атырауской области – усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем на северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области – гроза, шквал, на севере, западе – пыльная буря, утром и днем на севере, западе и в горных районах – ветер 15-20 м/с.

Также синоптики сообщили, что: сильная жара ожидается днем в Алматинской , Жамбылской , на юге Карагандинской области;

чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в центре Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Алматинской, на юге Костанайской, на востоке Актюбинской области.