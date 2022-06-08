Жительница Хромтау лишилась всех сбережений – мошенник украл около 10 млн тенге
Женщине на мобильный позвонил незнакомый человек, представившийся сотрудником банка второго уровня. Злоумышленник, войдя в доверие, предложил обезопасить ее счета от мошенника, порекомендовав ей просто озвучить код из SMS-сообщения. Получив код, мошенник перевел все сбережения женщины с трех банковских счетов себе на карту.Пресс-служба ДП Актюбинской области
По данным ведомства, жительница Хромтау лишилась около 10 млн тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество». Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Как напомнили в областной полиции, сотрудники банка никогда сами не звонят клиенту, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях.
Если вам поступил такой звонок, то следует сбросить вызов, так как это могут быть мошенники, – добавили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
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Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел РК перечислили популярные способы интернет-мошенничества:
получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям;
оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций;
хищение денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан.
В МВД сообщили, что в большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками других правоохранительных органов и звонят с подменных номеров.
Также в Министерстве внутренних дел рассказали, как не стать жертвой мошенников.
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