Возврат средств из-за рубежа: структуру Генпрокуратуры хотят изменить в Казахстане
Соответствующие изменения и дополнения подготовлены в некоторые указы президента РК.
Так, предлагается внести изменения в структуру Генеральной прокуратуры.
В рамках реализации поручения главы государства по принятию мер по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов возникла необходимость в структуре Генеральной прокуратуры Департамент международного сотрудничества преобразовать в Службу международно-правового сотрудничества, – говорится в документе.
Как считают в Генпрокуратуре, качественное исполнение этого поручения требует проведения большой и многогранной информационно-аналитической работы, включая сбор, анализ и проверку огромного массива данных.
Предлагаемые изменения в структуре позволят кардинально пересмотреть подходы к организации работы по противодействию оттоку капитала из страны и возврату вывезенных активов, – говорится в обосновании.
Кроме того, в рамках реализации Указа президента от 3 мая 2022 года «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» предлагается Перечень прокуратур областей и приравненных к ним дополнить пунктами о прокуратурах областей Абай, Жетісу и Ұлытау.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 июня.
Напомним, 5 июня указом главы государства создана межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.