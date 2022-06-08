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Законодательство РК

Возврат средств из-за рубежа: структуру Генпрокуратуры хотят изменить в Казахстане

преобразование структуры Фото: gov.kz
В Генеральной прокуратуре РК Департамент международного сотрудничества планируется преобразовать в Службу международно-правового сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие изменения и дополнения подготовлены в некоторые указы президента РК.

Так, предлагается внести изменения в структуру Генеральной прокуратуры.

В рамках реализации поручения главы государства по принятию мер по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов возникла необходимость в структуре Генеральной прокуратуры Департамент международного сотрудничества преобразовать в Службу международно-правового сотрудничества, – говорится в документе.

Как считают в Генпрокуратуре, качественное исполнение этого поручения требует проведения большой и многогранной информационно-аналитической работы, включая сбор, анализ и проверку огромного массива данных.

Предлагаемые изменения в структуре позволят кардинально пересмотреть подходы к организации работы по противодействию оттоку капитала из страны и возврату вывезенных активов, – говорится в обосновании.

Кроме того, в рамках реализации Указа президента от 3 мая 2022 года «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» предлагается Перечень прокуратур областей и приравненных к ним дополнить пунктами о прокуратурах областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 июня.

Напомним, 5 июня указом главы государства создана межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

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Лариса Черненко
Генеральная прокуратура Казахстан
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