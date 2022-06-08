«Зайчата спят»: ДЧС просит не сжигать сухую траву
Зайчата появляются на свет в конце марта – начале апреля. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах и на опушках леса. А спят они, потому что еще маленькие и нуждаются в отдыхе, как и другие детеныши. Но это знают немногие. Из-за невнимательности людей может возникнуть пожар.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В департаменте напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Ни в коем случае не поджигайте сухую траву.
На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках.
Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.
Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните, безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров.
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
Соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на землю горящие окурки, спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.