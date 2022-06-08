Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Зайчата спят»: ДЧС просит не сжигать сухую траву

предупреждение от ДЧС, пожар Фото: Instagram/aqtobe_tjd
С необычным призывом выступили сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области. Спасатели просят не сжигать сухую траву, потому что сейчас спят первые зайчата, сообщает Zakon.kz.
Зайчата появляются на свет в конце марта – начале апреля. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах и на опушках леса. А спят они, потому что еще маленькие и нуждаются в отдыхе, как и другие детеныши. Но это знают немногие. Из-за невнимательности людей может возникнуть пожар.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В департаменте напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

  • Ни в коем случае не поджигайте сухую траву.

  • На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках.

  • Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.

  • Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните, безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров.

  • Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.

  • Соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на землю горящие окурки, спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

Анастасия Московчук
Актюбинская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
МВД и Halyk Bank запустили сервис проверки истории авто
Разработаны правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления