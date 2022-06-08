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Названа дата первого заседания Национального курултая

первое заседание Национального курултая Фото: wikimedia
Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин объявил о дате проведения первого заседания Национального курултая. Оно пройдет 16 июня в области Ұлытау, сообщает Zakon.kz.

Об этом Ерлан Карин сообщил в Telegram-канале.

Первое заседание состоится 16 июня в новообразованной области Ұлытау. В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов.Ерлан Карин

По его словам, одной из важнейших задач заседания является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Ранее Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу по результатам референдума уже объявлял, где состоится первое заседание.

Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан.Касым-Жомарт Токаев

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Первое заседание Национального курултая пройдет в Улытау

Анастасия Московчук
Карин Ерлан Казахстан
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