Уровень CO2 в атмосфере близок к показателям многомиллионной давности – ученые

Исследователи предупредили, что в результате повышения концентрации углекислого газа в атмосфере многие прибрежные города могут уйти под воду, передает Zakon.kz.

По данным Главного агентства по вопросам климата США (NOAA), концентрация углекислого газа в воздухе в текущем году на 50% превысила уровень до индустриальной революции. Такие цифры были 4 млн лет назад.

Специалисты отмечают, что к тревожным показателям привели климатические изменения, спровоцированные деятельностью человека.

Так, в мае 2022 года концентрация CO2 превысила уровень в 420 промилле (ppm).

Вместе с тем до индустриализации этот показатель держал планку около 280 ppm и оставался стабильным в течение последних 6 тыс. лет. Сейчас цифры приблизились к показателям 4,1- 4,5 миллиона лет назад. Тогда содержание CO2 в атмосфере было чуть больше 400 ppm.

По прогнозам ведомства, в случае возвращения к этим параметрам многие прибрежные города могут уйти под воду.