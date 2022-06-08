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78 водителей пожизненно лишены водительских прав в Алматы

Пьянство за рулем, лишение прав Фото: Zakon.kz
Решением суда 78 водителей пожизненно лишены права управления транспортным средством. Кроме того, они приговорены к реальным срокам отбытия наказаний от года до шести лет лишения свободы, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов.

Один из лишенных прав – гр. А., который был задержан экипажем специализированного батальона патрульной полиции на пересечении улиц Байтурсынова и Карасай батыра.

Как показала наркологическое освидетельствование, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Впервые прав меня лишили в 2017 году, я пьяным сел за руль. Срок наказания не истек, в 2020 году меня снова задержали в нетрезвом состоянии. Тогда меня привлекли к уголовной ответственности по статье 346 ч.1 УК РК и пожизненно лишили прав. Но на днях меня снова остановили, я выпил у друга и хотел добраться до дома. Очень сильно сожалею об этом, – пояснил гр. А.

По словам Рустама Абдрахманова, за полтора года сотрудниками Управления дознания ДП города Алматы расследовано и направлено в суд 66 уголовных дел, зарегистрированных в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 346 УК РК.

Вместе с тем информирую, что в настоящее время восемь уголовных дел находятся на стадии судебного следствия. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
Константин Вноровский
Абдрахманов Рустам Алматы
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