Психолог рекомендовала не заниматься спортом перед экзаменом

Перед экзаменами стоит больше отдыхать и не перенапрягаться. Также категорически не рекомендуется перед тестами заниматься спортом, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала кандидат психологических наук Светлана Салпагарова.

По ее словам, сдача экзаменов – навык, для обладания которым, как и любым другим, необходимо тренироваться. Такими тренировками уровень тревоги перед экзаменом можно снизить.

Непосредственно перед самим экзаменом не должно быть никакого спорта и вообще напряжения. Это не нужно. Перед экзаменом нужно быть в большей степени расслабленным. Психолог Светлана Салпагарова

Психолог утверждает, что человеку, который уже находился в подобных экзамену условиях, например, участвовал в олимпиадах, сдавал пробный вариант теста, легче будет сдать в итоге экзамен.

Психика человека не будет перезагружена в момент сдачи теста, он не будет испытывать страх, и результаты окажутся гораздо лучше.