Instagram позволит пользователям прикреплять до трех постов к своему профилю

В верхней части сетки своего профиля можно будет закреплять фотографии и ролики. Компания заявляет, что новая функция даст создателям больше свободы для самовыражения, передает Zakon.kz.

Чтобы закрепить публикацию, достаточно перейти к определенной фотографии или ролику, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать «Закрепить в своем профиле». После этого сообщение появится в верхней части сетки профиля, пишет Tech Crunch.

Как сообщил глава Instagram Адам Моссери, возможность закрепить конкретную публикацию в своем профиле является долгожданной функцией для пользователей, которые хотят выделить свои любимые посты, спустившиеся вниз по сетке.

Нововведение работает аналогично функции Twitter «Прикрепить к своему профилю» и опции TikTok «Закрепленные видео».