Няня украла у работодателей три тысячи долларов в Нур-Султане

Сотрудники криминальной полиции УП района «Есиль» задержали женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денег у семьи, где работала няней, сообщает Zakon.kz.

31-летняя женщина устроилась няней в семью. Проработав месяц, она заметила в шкафу деньги и, воспользовавшись отсутствием хозяев, периодически совершала кражу. В общей сложности ей удалось похитить три тыс. долларов США.

В один из дней хозяйка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Пресс-служба МВД РК

Подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.