Почти полмиллиона тенге растратил экспедитор в Семее

Фото: коллаж Zakon.kz

Обращение директора одного из городских ТОО на оперативный канал «102» Центрального ОП Управления полиции Семея поступило 22 мая, сообщает Zakon.kz.