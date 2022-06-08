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Почти полмиллиона тенге растратил экспедитор в Семее

Расстрата в Семее Фото: коллаж Zakon.kz
Обращение директора одного из городских ТОО на оперативный канал «102» Центрального ОП Управления полиции Семея поступило 22 мая, сообщает Zakon.kz.

Ущерб составил около 430 тысяч тенге.

В результате принятых мер сотрудниками криминальной полиции был задержан подозреваемый, который при допросе свою вину отрицать не стал. В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Пресс-служба МВД РК

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 189 ч. 1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область Семей
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