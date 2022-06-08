Юношеская сборная Казахстана по футболу встретилась с командой Азербайджана
Фото: kff.kz
Юношеская сборная Казахстана до 19 лет провела первый товарищеский матч в ходе учебно-тренировочного сбора в Габале против сверстников из Азербайджана, сообщает Zakon.kz.
Матч завершился со счетом 1:1, передает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.
Гол в ворота хозяев на 54-й минуте встречи забил Ян Труфанов. Ответ азербайджанцев в лице Джавада Керимова последовал под занавес встречи на 86-й минуте.
10 июня подопечные Вахида Масудова проведут второй контрольный матч против команды хозяев.
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