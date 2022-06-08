Юношеская сборная Казахстана по футболу встретилась с командой Азербайджана

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Юношеская сборная Казахстана до 19 лет провела первый товарищеский матч в ходе учебно-тренировочного сбора в Габале против сверстников из Азербайджана, сообщает Zakon.kz.