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Автобус столкнулся с LADA Kalina в ЗКО – один человек погиб

Авария в ЗКО Фото: Instagram/policebqo
Трагедия произошла 8 июня, примерно в 18:35 на улице Жангир хана, сообщает Zakon.kz.

Столкнулись маршрутный автобус № 7 и легковой автомобиль LADA Kalina.

В результате ДТП водитель легковой автомашины гражданин 2004 г.р. скончался на месте.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК.

Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область
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