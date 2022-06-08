Автобус столкнулся с LADA Kalina в ЗКО – один человек погиб
Фото: Instagram/policebqo
Трагедия произошла 8 июня, примерно в 18:35 на улице Жангир хана, сообщает Zakon.kz.
Столкнулись маршрутный автобус № 7 и легковой автомобиль LADA Kalina.
В результате ДТП водитель легковой автомашины гражданин 2004 г.р. скончался на месте.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ДП ЗКО
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК.
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