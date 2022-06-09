Задержана преступная группа, снимавшая катализаторы с автомобилей в Алматы
Об этом сообщил заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов.
Он рассказал, что группа состояла из четырех человек. Это молодые ребята 1998, 1999 и 2000 годов рождения.
Их последней кражей стало снятие глушителя с катализатором с автомобиля Тойота Prado 5 июня на территории Медеуского района. Ущерб составил 500 тысяч тенге.
В тот же день их задержали. У них были изъяты специнструменты для срезания деталей.
Задержанные дали признательные показания. Сейчас они водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы. Установлена их причастность к совершению девяти аналогичных эпизодов в Турксибском, Бостандыкском и Ауэзовском районах города.
Также установлен и задержан скупщик, который работает приемщиком в одном из ИП.
Последний рассказал, что принимал катализаторы от автомашин в разборном виде, далее проводилась оценка через специальный анализатор, который выявляет содержимое металла и стоимость. После чего, составлялся акт на лицо, сдавшее катализаторы. Содержимое готовили для дальнейшей реализации на завод. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
Катализатор от Прадо изъят и приобщен к материалам уголовного дела.
Оперативно - розыскные и следственные мероприятия продолжаются.
Производство досудебного расследования поручено следователям УП Турксибского района и зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по статье 188 ч.2 УК РК.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.