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Мужчина лишил 10 млн тенге жительницу Хромтау

мошенник вор Хромтау Фото: Zakon.kz
Войдя в доверие, мошенник получил от женщины код СМС-сообщения и снял ее сбережения с трех банковских счетов в общей сумме около 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

53-летняя жительница города Хромтау из-за своей доверчивости лишилась всех своих сбережений, сообщает Казинформ.

Женщине на мобильный телефон позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка.

Злоумышленник, войдя в доверие, предложил обезопасить ее счета от мошенника, порекомендовав просто озвучить код из СМС-сообщения. Получив его, мошенник перевел все сбережения женщины с трех банковских счетов к себе на карту. Таким образом жительница города Хромтау лишилась денег в сумме около 10 млн тенге. пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК "Мошенничество".

Данияр Кунафин
Актюбинская область
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