Мужчина лишил 10 млн тенге жительницу Хромтау

Фото: Zakon.kz

Войдя в доверие, мошенник получил от женщины код СМС-сообщения и снял ее сбережения с трех банковских счетов в общей сумме около 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.