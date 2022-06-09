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Врач развеял популярный миф о пользе льда при ожогах

кубики льда, ожог Фото: pixabay
Врач и телеведущий Сергей Агапкин опроверг популярный миф о пользе льда при ожогах, сообщает Zakon.kz.

По словам доктора, обожженный участок тела нельзя охлаждать.

Лед при ожоге не помогает – это частая ошибка, что люди, когда обожглись, суют руку в ледяную воду или прикладывают лед. Врач Сергей Агапкин

По информации Lenta.ru, прикладывать лед к обожженному месту не рекомендуется.

Потому что при первой фазе ожога необходимо отвести тепло от места повреждения, а лед вызывает сужение кровеносных сосудов и тепло не отводится. Врач Сергей Агапкин

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Стативкина
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