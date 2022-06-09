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Цифровая грамотность казахстанцев – исследование

Цифровая грамотность, исследование Фото: pexels
Согласно данным исследователей, уровень цифровой грамотности* казахстанцев в возрасте от 6 лет вырос с 82% в 2020 году до 85,3% от общей численности населения в 2021-м, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Energyprom.kz отмечают, что это значительный прогресс. Ведь в 2018 году показатель достигал лишь 77,3%.

При этом обеспеченность домашних хозяйств ноутбуками сократилась с 54,7% от общего числа домохозяйств в 2020-м до 52,8% в 2021 году, а на 1000 человек их количество уменьшилось со 170 до 164 шт., – заявляют эксперты.

Обеспеченность планшетами и сотовыми телефонами, наоборот, выросла.

В региональном разрезе лучшие показатели по уровню цифровой грамотности населения в возрасте от 6 лет отмечены в Нур-Султане: сразу 94,6%.

Следом идут Алматинская область (89,3%) и Алматы (88,9%).

Наихудшие результаты, как заявлено в отчете, зафиксированы в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях — лишь 76,5% и 76,8%, соответственно.

Тем временем уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 до 74 лет в 2021 году в среднем по стране достиг 87,3%.

В этой возрастной категории до планового показателя в 81,5% недотянули лишь два региона – Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, где уровень цифровой грамотности населения составил всего 79,2% и 80,2%, соответственно, – уточнили аналитики.

* доля пользователей, владеющих навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука, а также стандартных программ и получения услуг и сервисов через интернет.

Анастасия Московчук
Казахстан
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