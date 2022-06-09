Цифровая грамотность казахстанцев – исследование
Аналитики Energyprom.kz отмечают, что это значительный прогресс. Ведь в 2018 году показатель достигал лишь 77,3%.
При этом обеспеченность домашних хозяйств ноутбуками сократилась с 54,7% от общего числа домохозяйств в 2020-м до 52,8% в 2021 году, а на 1000 человек их количество уменьшилось со 170 до 164 шт., – заявляют эксперты.
Обеспеченность планшетами и сотовыми телефонами, наоборот, выросла.
В региональном разрезе лучшие показатели по уровню цифровой грамотности населения в возрасте от 6 лет отмечены в Нур-Султане: сразу 94,6%.
Следом идут Алматинская область (89,3%) и Алматы (88,9%).
Наихудшие результаты, как заявлено в отчете, зафиксированы в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях — лишь 76,5% и 76,8%, соответственно.
Тем временем уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 до 74 лет в 2021 году в среднем по стране достиг 87,3%.
В этой возрастной категории до планового показателя в 81,5% недотянули лишь два региона – Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, где уровень цифровой грамотности населения составил всего 79,2% и 80,2%, соответственно, – уточнили аналитики.
* доля пользователей, владеющих навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука, а также стандартных программ и получения услуг и сервисов через интернет.