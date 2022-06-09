Причину роста неинфекционных заболеваний назвал профессор

В мире у людей повысилось качество жизни, но при этом здоровье не улучшилось. Теперь жизни человека чаще угрожают не инфекции, а неинфекционные заболевания, передает Zakon.kz.

Пандемия COVID-19 напомнила миру о том, что риск заражения никуда не исчез. В тоже время коронавирус выявил у людей «спящие» неифекционные заболевания — именно из-за них чаще всего погибали люди, заразившиеся новой инфекцией.

Член Американской Ассоциации Здравоохранения, профессор, президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал, что рост числа неинфекционных заболеваний вызван улучшением качества жизни людей, в то время как организм человека был создан для первобытной жизни в не самых комфортных условиях, генетически до сих пор не перестроился под новые реалии.

Природа создала эндокринную систему, инсулин, которые загоняют жир в жировые ткани, и в прежние времена это был резерв энергии для человека, который не знал, сможет ли он поймать добычу и поужинать. Сейчас мы редко голодаем, кушаем как минимум три раза в день, а то и больше. Инсулин продолжает работать, накапливаться в ткани, возникает резистентность к инсулину. В результате в нынешней ситуации, в особенности у людей с малоподвижным образом жизни, большое распространение получили диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и многие другие заболевания. Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман

Аналогичная ситуация, по словам профессора, с образованием тромбов. Ранее человек был чаще подвержен травмам, ранениям, и чтобы избежать большой потери крови, нужна была активная свертываемость крови.

Риски травм, кровопотери и ранений резко снизились у большинства людей, а свертываемость продолжает активно «работать», и образует тромбы, приводящие в сумме с другими неифекционными недугами к страшным последствиям.

Конечно, человечество всегда боролось и продолжает бороться с инфекциями, бактериями, и для этого эволюция создала иммунную систему. Эта система работает отлично и по сей день, но создание антибиотиков и препаратов против вирусов отодвинуло на второй план значимость работы иммунной системы, из-за чего она направляет свой мощный потенциал на собственные ткани, вызывая аутоиммунные и нейродегенеративные заболевания.

Сейчас мы являемся свидетелями того, что возникает постковидный синдром, это тоже вид цитокинового шторма, который превращается в аутоиммунные, в том числе, заболевания. Алмаз Шарман

Увеличился уровень стресса, поэтому уровень гормонов у современных людей намного выше, чем у их предков.

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Алмаз Шарман убежден, что человек за счет физической активности, отказа от вредных привычек и правильного питания может найти баланс между собственной генетикой, и современными условиями жизни. Со своей стороны он может сделать все, чтобы не допустить развития неинфекционных заболеваний.