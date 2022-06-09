Таксисты нашли на трассе шестилетнюю девочку в Туркестанской области

На трассе Шымкент – Шыназ возле поселка Капланбек таксисты нашли заблудившуюся девочку, сообщает Zakon.kz.

5 июня около 04:00 в Сарыагашский РОП обратились таксисты и сообщили, что на трассе Шымкент – Шыназ возле поселка Капланбек найдена заблудившаяся девочка.

Ребенка доставили в полицию. Полицейские накормили девочку, расспросили ее о родителях и сразу же приступили к поискам родных.

На поиски родителей несовершеннолетней девочки ориентировали оперативников и инспекторов ювенальной полиции Сарыагашского РОП, которые провели розыскные мероприятия. Полицейские прочесали близлежащие территории, а также показали фото шестилетней девочки прохожим и сельчанам. ДП Туркестанской области

В результате в районный отдел пришла мать найденного ребенка, которая узнала на фото свою пропавшую дочь. Как выяснилось, маленькая девочка ночью вышла из дома на улицу и пропала из виду. Полицейские передали найденную девочку матери.