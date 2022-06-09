Поезд сбил мужчину в Алматы – он скончался

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В Алматы пассажирский поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице, передает Zakon.kz.