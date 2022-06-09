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Поезд сбил мужчину в Алматы – он скончался

Алматы, поезд сбил человека, ДП на транспорте Фото: pixabay
В Алматы пассажирский поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции на транспорте.

8 июня в 22:10 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о наезде пассажирского поезда на мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. Трагедия произошла на участке между станциями Алматы-1 и Алматы-2.Пресс-служба ДП на транспорте

В ведомстве уточнили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 344 УК РК («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Динара Халдарова
Алматы
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