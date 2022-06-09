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«Дешевые путевки в Турцию» – в Нур-Султане задержан мошенник

отдых в Турции, задержан мошенник, путевки Фото: pixabay
В Нур-Султане мошенник обещал дешевые путевки в Турцию. Его задержали, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района «Алматы» Департамента полиции задержан 35-летний мужчина по подозрению в мошенничестве.

В ходе расследования установлено, что он обманным путем завладел денежными средствами под предлогом предоставления дешевых путевок в Турцию.

Взяв предоплату у жителя столицы в сумме 520 тысяч тенге, он обещал организовать незабываемый отдых, но обманутый клиент остался ни с чем. Мужчина с заявлением обратился в полицию. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские установили его причастность еще к одному факту мошенничества.

На этот раз ему удалось выманить 300 тысяч тенге у 22-летней девушки, обещая помощь в предоставлении юридических услуг. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан Турция
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