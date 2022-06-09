Что стало с деньгами казахстанцев в оказавшихся под санкциями банках – ответ АРРФР РК

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты поинтересовались состоянием сбережений и счетов казахстанцев в трех дочерних российских банках, которые оказались под санкциями, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Андрей Лукин отметил, что в связи с геополитической ситуацией некоторые российские банки, которые осуществляют свою деятельность на территории Казахстана, попали под санкции. Депутат поинтересовался у главы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой нынешней ситуацией с вкладами, сбережениями и иными накоплениями казахстанцев в этих дочерних банках, их филиалах.

Если эти банки прекратили свою деятельность, то получили ли люди свои денежные средства? Андрей Лукин

Со своей стороны она напомнила, что с 24 февраля, то есть с момента введения санкций, три российских дочерних банка (Сбербанк Казахстан, Альфа-Банк и ВТБ-банк Казахстан) также были включены в санкционные списки, были введены определенные ограничения на их деятельность.

Это связано, прежде всего, с закрытием корреспондентских счетов за рубежом и заморозкой их активов иностранными банками, а также невозможностью осуществления операций в долларах, евро и фунтах стерлингов. С этого момента мы наблюдали отток депозитов из трех дочерних банков. Мадина Абылкасымова

Председатель агентства уточнила, что в основном эти депозиты перетекли в казахстанские банки.

Но здесь хочу отметить, что все эти банки являются платежеспособными, они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем, ликвидностью. Все требования клиентов по снятию депозитов, переводу своих средств в другие казахстанские банки были полностью выполнены, удовлетворены. В настоящее время у банков сохраняются депозиты физических и юридических лиц на порядка 500 млрд тенге. В то же время эти банки обладают очень высококачественным ссудным портфелем порядка 1,7 трлн тенге. Ликвидные средства на сегодня составляют порядка 590 млрд тенге. Таким образом, полностью покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами. То есть банки являются платежеспособными и вопрос об их неустойчивости сейчас не стоит. Мадина Абылкасымова

Также она прокомментировала ситуацию по прекратившему свою деятельность Альфа-Банку.