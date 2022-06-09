ЦИК образовала новые территориальные избирательные комиссии
Фото: Zakon.kz
8 июня Центральной избирательной комиссией Казахстана образованы новые территориальные избирательные комиссии, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и Указом президента от 3 мая 2022 года № 887 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» Центральная избирательная комиссия постановлениями №48/507, №48/508, №48/509, №48/510 образовала территориальные избирательные комиссии областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также районов Ақсуат области Абай и Самар Восточно-Казахстанской области.Пресс-служба ЦИК РК
Таким образом, с учетом пяти вновь образованных в избирательной системе страны функционируют 239 территориальных избирательных комиссий.
В Казахстане официально образованы новые области
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