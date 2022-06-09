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Сильный химический ожог получил 18-летний карагандинец в автобусе

Караганда, парень, сиденье, ожог Фото: скриншот видео
В Караганде 18-летний парень получил химический ожог 3-й степени, сев на влажное сиденье в автобусе. Инцидент прокомментировали в областной полиции, передает Zakon.kz.

О происшествии eKaraganda.kz рассказала мама пострадавшего.

4 июня мой сын сел в 40-й автобус на вокзале. Ему нужно было ехать в сторону аэропорта. Зашел в салон и сел на свободное сиденье. Он тут же встал, потому что почувствовал, что оно мокрое, - поделилась женщина.

По ее словам, сын сообщил кондуктору о том, что сиденье мокрое, но тот «никак на это не отреагировал». Позднее кондуктор сказал, что на сиденье, «наверное, энергетик разлили».

Он ехал посередине степи, куда он мог выйти? Я спросила, почему он ничего не сказал? Он ответил: «Я же не буду на весь автобус кричать, что жжется». Он воспитанный у меня ребенок, спортсмен, чемпион по MMA, – отметила женщина.

По словам мамы карагандинца, ткань на штанах и белье моментально пропиталась едким веществом и прилипла к коже – сын почувствовал сильное жжение, а потом боль. Он ехал практически до конечной, периодически предупреждая людей, чтобы они не садились на это сиденье.

Парня в больницу увезли из дома, врачи диагностировали химический ожог 3-й степени.

Пациент поступил в (ожоговое. – Прим. ред.) отделение, диагноз: химический ожог обеих ягодиц, 3 А, Б степени, с площадью 4%. На данный момент состояние стабильное, без отрицательной динамики. Получает консервативное лечение.Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Карагандинка отметила, что она «вообще никуда не хотела обращаться, да и сын был против».

Но после разговора с водителем автобуса решила подавать на них в суд, – сказала женщина.

Она написала заявление в полицию.

Инцидент прокомментировали в автопарке №3, где сообщили, что видеорегистратор в тот день не работал, но есть видео самого сиденья.

Ситуация непонятная. И, скорее всего, придется в полиции и в суде разбираться, – сказали в автопарке.

Корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что «данный факт зарегистрирован в полиции».

В настоящее время назначена экспертиза для определения степени причиненного вреда его здоровью. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Выделяют 4 степени химического ожога:

  • I степень – гиперемия и отек кожи;

  • II степень – поражение эпидермиса и верхних слоев кожи;

  • III степень – поражение всех слоев кожи и п/кожной клетчатки;

  • IV степень – поражения мышц, сухожилий и костей.

Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
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