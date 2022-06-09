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Али Алтынбаев назначен заместителем председателя КНБ РК

назначение Фото: gov.kz
Али Алтынбаев стал заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, – говорится в сообщении на сайте Акорды.

Али Алтынбаев родился 22 февраля 1979 года в селе Бакбакты Алматинской области.

В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления, в 2015 году  — Университет «Туран».

Трудовой стаж:

  • Исполняющий обязанности налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (25.05.2001-09.10.2001);

  • Налоговый инспектор отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (09.10.2001-23.07.2002);

  •  Налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (23.07.2002-07.02.2005);

  •  Ведущий налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (07.02.2005-01.02.2007);

  •  Главный налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (01.02.2007-11.04.2007);

  • Начальник отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.04.2007-11.05.2008);

  •  Начальник отдела аудита Налогового управления по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.05.2008-07.05.2009);

  •  Начальник отдела аудита юридических лиц Управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган (08.05.2009-07.04.2010);

  • Начальник отдела Центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району г. Алматы (07.04.2010-31.05.2010);

  •  Начальник отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза Налогового управления по Жетысускому району Налогового департамента по городу Алматы (01.06.2010-01.09.2010);

  •  Начальник Управления администрирования НДС Налогового департамента по городу Алматы (02.09.2010-18.07.2011);

  •  Начальник Управления налогового аудита Налогового департамента по городу Алматы (19.07.2011-27.12.2012);

  • Заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по городу Алматы (28.12.2012-04.04.2013);

  • Заместитель руководителя Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по городу Алматы (04.04.2013-10.11.2014);

  • Руководитель Управления камерального контроля Департамента государственных доходов по г. Алматы (10.11.2014-12.06.2015);

  • Руководитель Управления аудита Департамента государственных доходов по г. Алматы (12.06.2015-29.12.2015);

  •  Руководитель Управления государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы (29.12.2015-11.01.2017);

  • Руководитель Управления государственных доходов по Наурызбайскому району г. Алматы (11.01.2017-22.04.2019);

  • Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов МФ РК (22.04.2019-02.2020);

  • Руководитель Департамента экономических расследований по городу Алматы (14.02.2020-05.2021);

  •  Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 05.2021).

Ирина Лукичева
Казахстан
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