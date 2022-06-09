Али Алтынбаев назначен заместителем председателя КНБ РК

Али Алтынбаев стал заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Распоряжением главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, – говорится в сообщении на сайте Акорды.

Али Алтынбаев родился 22 февраля 1979 года в селе Бакбакты Алматинской области.

В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления, в 2015 году — Университет «Туран».

Трудовой стаж:

Исполняющий обязанности налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (25.05.2001-09.10.2001);

Налоговый инспектор отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (09.10.2001-23.07.2002);

Налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (23.07.2002-07.02.2005);

Ведущий налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (07.02.2005-01.02.2007);

Главный налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (01.02.2007-11.04.2007);

Начальник отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.04.2007-11.05.2008);

Начальник отдела аудита Налогового управления по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.05.2008-07.05.2009);

Начальник отдела аудита юридических лиц Управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган (08.05.2009-07.04.2010);

Начальник отдела Центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району г. Алматы (07.04.2010-31.05.2010);

Начальник отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза Налогового управления по Жетысускому району Налогового департамента по городу Алматы (01.06.2010-01.09.2010);

Начальник Управления администрирования НДС Налогового департамента по городу Алматы (02.09.2010-18.07.2011);

Начальник Управления налогового аудита Налогового департамента по городу Алматы (19.07.2011-27.12.2012);