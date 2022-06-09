Али Алтынбаев назначен заместителем председателя КНБ РК
Распоряжением главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, – говорится в сообщении на сайте Акорды.
Али Алтынбаев родился 22 февраля 1979 года в селе Бакбакты Алматинской области.
В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления, в 2015 году — Университет «Туран».
Трудовой стаж:
Исполняющий обязанности налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (25.05.2001-09.10.2001);
Налоговый инспектор отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (09.10.2001-23.07.2002);
Налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (23.07.2002-07.02.2005);
Ведущий налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (07.02.2005-01.02.2007);
Главный налоговый инспектор отдела аудита Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (01.02.2007-11.04.2007);
Начальник отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.04.2007-11.05.2008);
Начальник отдела аудита Налогового управления по Енбекшиказахскому району, г. Иссык (11.05.2008-07.05.2009);
Начальник отдела аудита юридических лиц Управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган (08.05.2009-07.04.2010);
Начальник отдела Центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району г. Алматы (07.04.2010-31.05.2010);
Начальник отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза Налогового управления по Жетысускому району Налогового департамента по городу Алматы (01.06.2010-01.09.2010);
Начальник Управления администрирования НДС Налогового департамента по городу Алматы (02.09.2010-18.07.2011);
Начальник Управления налогового аудита Налогового департамента по городу Алматы (19.07.2011-27.12.2012);
Заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по городу Алматы (28.12.2012-04.04.2013);
Заместитель руководителя Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по городу Алматы (04.04.2013-10.11.2014);
Руководитель Управления камерального контроля Департамента государственных доходов по г. Алматы (10.11.2014-12.06.2015);
Руководитель Управления аудита Департамента государственных доходов по г. Алматы (12.06.2015-29.12.2015);
Руководитель Управления государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы (29.12.2015-11.01.2017);
Руководитель Управления государственных доходов по Наурызбайскому району г. Алматы (11.01.2017-22.04.2019);
Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов МФ РК (22.04.2019-02.2020);
Руководитель Департамента экономических расследований по городу Алматы (14.02.2020-05.2021);
Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 05.2021).