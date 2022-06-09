Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Крали чужие мопеды: задержаны двое парней в Алматы

мопеды Фото: скриншот видео
Оперативники доказали причастность двух задержанных к пяти кражам чужого имущества. Во дворах многоквартирных домов они «вычисляли» оставшиеся без присмотра мопеды, крали их и прятали. Позже перепродавали, передает Zakon.kz.
Задержанные – гр. Н., 1999 года рождения и гр. И., 2002 года рождения. Зарегистрированы уголовные дела и объединены в одно производство по ст. 188 ч.3 п.2 УК РК — кража, то есть тайное хищение чужого имущества неоднократно.Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр

Следователи проверяют фигурантов на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ирина Лукичева
Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Россиянка более пяти лет получала пенсию в Казахстане
Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие
Улицу Саина в Алматы перекроют из-за ремонта
Курс доллара снова вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления