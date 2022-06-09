Крали чужие мопеды: задержаны двое парней в Алматы

Фото: скриншот видео

Оперативники доказали причастность двух задержанных к пяти кражам чужого имущества. Во дворах многоквартирных домов они «вычисляли» оставшиеся без присмотра мопеды, крали их и прятали. Позже перепродавали, передает Zakon.kz.