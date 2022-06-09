Крали чужие мопеды: задержаны двое парней в Алматы
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Оперативники доказали причастность двух задержанных к пяти кражам чужого имущества. Во дворах многоквартирных домов они «вычисляли» оставшиеся без присмотра мопеды, крали их и прятали. Позже перепродавали, передает Zakon.kz.
Задержанные – гр. Н., 1999 года рождения и гр. И., 2002 года рождения. Зарегистрированы уголовные дела и объединены в одно производство по ст. 188 ч.3 п.2 УК РК — кража, то есть тайное хищение чужого имущества неоднократно.Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр
Следователи проверяют фигурантов на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
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