Акиму Усть-Каменогорска Жаксылыку Омару отменили штраф в 159 тыс. тенге, полученный им из-за проблем с автобусными перевозками. Пресс-секретарь акима Владимир Землянский объяснил решение судебной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда.

Аким города и городской отдел ЖКХ были оштрафованы на 159 тыс. тенге еще 18 апреля. Тогда Специализированный межрайонный административный суд ВКО рассмотрел обращение от жителей по поводу неисполнения соглашения.

В пресс-службе акимата Усть-Каменогорска рассказали подробности. По данным ведомства, в соответствии с медиативным соглашением, заключенным 1 февраля, отдел ЖКХ обязался провести конкурс по определению нового перевозчика для Аблакетки.

При этом должен был определяться единый перевозчик для всех маршрутов района. Отдельно требовалось обеспечить не менее трех маршрутов, как минимум один из которых проходил бы через поликлинику на Бурова. Новому перевозчику следовало обеспечить работу на маршрутах с 6 утра до 9 вечера со средним интервалом 5-10 минут. Владимир Землянский

Конкурс по поиску перевозчика был объявлен уже 3 февраля. Однако он не состоялся.

Никто из городских перевозчиков просто не захотел в нем участвовать. В связи с этим отделу ЖКХ пришлось объявить тендер повторно. В этот раз перевозчик был определен. Это произошло 20 апреля, рассказал пресс-секретарь акима.

Пока проводились два конкурса, срок исполнения медиативного соглашения истек. И жители Аблакетки обратились в суд с требованием призвать к ответу не только отдел ЖКХ, но и акима города. Суд состоялся 18 апреля – за два дня до завершения тендера.

Пресс-секретарь пояснил, что «по сути, задержка в исполнении соглашения вызвана объективными, не зависящими ни от кого причинами».

Ни отдел ЖКХ, ни аким города не могут влиять на скорость прохождения конкурсных процедур. А если на первый конкурс желающие не заявились, перевозчика никто не мог назначить. Владимир Землянский

С этим доводом, как уточняет пресс-секретарь, суд вполне согласился.

В определении от 18 апреля речь шла в первую очередь о несвоевременном предоставлении сведений суду об исполнении условий соглашения. Отделу ЖКХ, как только первый тендер не состоялся, следовало сразу же письменно уведомить об этом суд. Этого сделано не было. Это ошибка со стороны госоргана, и он за нее ответил – был оштрафован. Владимир Землянский

При этом, по заявлению акимата, государственными органами были приняты все меры в пределах их компетенции по исполнению условий соглашения.

Поэтому городская администрация и решила обжаловать штраф в отношении акима города. 7 июня суд с этими доводами согласился.

На сегодняшний день все условия соглашения исполняются. Договор с новым перевозчиком, компанией «БахытЖол», заключен. Все требования жителей по графикам и интервалам ему предъявлены и закреплены на бумаге. Исполнение графиков отслеживается отделом ЖКХ и Центром управления пассажирскими перевозками. Пресс-секретарь акима Усть-Каменогорска Владимир Землянский

Другое дело, продолжил Землянский, что новый перевозчик не всегда исполняет условия договора. По словам самих жителей Аблакетки, бывают ситуации, когда на маршрутах не хватает автобусов. Вместо обещанных 10 минут, ждать транспорта приходится полчаса или дольше.

Пресс-секретарь добавил, что в акимате знают об этой проблеме.

Применяют меры в пределах своей компетенции. За невыполнение перевозчиком договорных обязательств в части самовольного закрытия, открытия маршрутов, изменения схем и расписания движения ТОО «БахытЖол» 4 мая направлено уведомление о расторжении договора.

Подводя итоги, Землянский подчеркивает: «по сути, медиативное соглашение требовало от нас принять те меры, которые мы уже давно применяем по всему городу».

Разработать маршруты, найти перевозчиков, прописать жесткие договорные обязательства и требовать их исполнения. К сожалению, существует мнение, что ничего этого не делается и все спустили на тормозах. Делается. Вот только работает неэффективно. Много лет акимат заключал договора, разрывал их, ужесточал, а картина не менялась. Владимир Землянский

Пресс-секретарь акима Усть-Каменогорска считает, что требуется коренная переработка системы, чтобы поставить отрасль на ноги.

Этим вопросом Жаксылык Омар занимается с первых дней на своем посту. Электронное билетирование, субсидии для перевозчиков – этого же раньше не было. Теперь есть и приносит результат – перевозчики уже обновили парки на одну шестую от требуемой нормы. К концу года обновят на четверть. Регулярность движения на сегодняшний день выросла до 80%. Раньше колебалась в районе 70%. Есть еще кадровый вопрос – его тоже пытаемся решать, уже на уровне республики. Бездействие и закрытость властей к проблемам города – не та формулировка, которая уместна в данной ситуации, – заключил Землянский.