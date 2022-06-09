Риелтор присвоила почти шесть миллионов тенге в Усть-Каменогорске

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В полицию за помощью обратилась 53-летняя жительница областного центра. Она просила наказать мошенницу, которая присвоила ее деньги — 5 млн 900 тыс. тенге, передает Zakon.kz.