Риелтор присвоила почти шесть миллионов тенге в Усть-Каменогорске
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В полицию за помощью обратилась 53-летняя жительница областного центра. Она просила наказать мошенницу, которая присвоила ее деньги — 5 млн 900 тыс. тенге, передает Zakon.kz.
Cтражи правопорядка установили и задержали 32-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания.
Было установлено, что 9 ноября 2020 года злоумышленница представилась риелтором. Она показала все документы и пообещала потерпевшей помочь купить жилье. Подписав договор и получив сумму, мошенница перестала отвечать на звонки.
В отношении злоумышленницы была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 3 УК РК — «Мошенничество». ДП Восточно-Казахстанской области
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