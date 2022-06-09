На глубине 15 метров: мужчину спасли из колодца в Костанайской области

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Утром 9 июня в селе Арке Костанайской области молодой человек 2001 года рождения упал в колодец. Его спасли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона, сообщает Zakon.kz.