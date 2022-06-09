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На глубине 15 метров: мужчину спасли из колодца в Костанайской области

спасение мужчины из колодца, ДЧС, травмы Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Утром 9 июня в селе Арке Костанайской области молодой человек 2001 года рождения упал в колодец. Его спасли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям региона, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия выехал дежурный караул пожарной части №18 села Камысты.

Все это время рядом с пострадавшим находились участковый инспектор полиции и местный фельдшер. По прибытии выяснилось, что воды в колодце нет, а его глубина достигает 15 метров. На самом дне колодца лежал молодой человек. С помощью веревки спасатели извлекли мужчину из колодца и передали сотрудникам районной скорой помощи.Пресс-служба ДЧС Костанайской области

По предварительному диагнозу врачей, пострадавший в результате падения получил перелом позвоночника и повреждение спинного мозга. Его экстренно направили в Костанайскую областную больницу.

Предварительной причиной падения является неосторожность пострадавшего.

Анастасия Московчук
Костанайская область
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