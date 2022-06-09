До 7,43 тенге вырос курс рубля на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 434,72 тенге, поднявшись на 1,24 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов достиг 81,69 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля также продолжил рост и остановился на отметке 7,43 тенге (+0,25). Объем торгов составил 282,80 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро снизился на 0,41 тенге, до 462,50 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился, до 64,69 тенге(-0,10). Объем торгов составил 9,8 млн юаней.