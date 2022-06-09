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До 7,43 тенге вырос курс рубля на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 434,72 тенге, поднявшись на 1,24 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов достиг 81,69 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля также продолжил рост и остановился на отметке 7,43 тенге (+0,25). Объем торгов составил 282,80 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро снизился на 0,41 тенге, до 462,50 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился, до 64,69 тенге(-0,10). Объем торгов составил 9,8 млн юаней.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433-437 тенге, евро – по 463-471 тенге, российские рубли – по 6,5-7,05 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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