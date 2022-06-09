Оформит ли Казахстан хет-трик из побед в Лиге Наций

11 июня состоится матч сборной Казахстана против Беларуси в рамках третьего тура Лиги Наций. Вдохновленные выступлением соотечественников, казахстанцы ждут от команды решительной победы.

Сборная Беларуси начала групповую стадию не самым лучшим образом. В первом туре команда уступила Словакии со счетом 0:1, затем сыграла вничью со сборной Азербайджана.

По итогам сыгранных матчей стало ясно, что белорусы испытывают серьезные проблемы в атаке, уступая соперникам как по ударам в створ, так и по общему числу ударов по воротам. В последних девяти официальных матчах команда заработала одну ничью и потерпела восемь поражений, а в последних шести матчах забила лишь один мяч. По мнению экспертов, улучшений в игре команды не предвидится.

Сборная Казахстана удивила всех в этом сезоне Лиги Наций. Команда уверенно возглавляет группу С с двумя победами из двух. В первом туре, благодаря высокому прессингу, казахстанцы обыграли дома сборную Азербайджана со счетом 2:0. Во втором матче на выезде одержали верх над крепкой сборной Словакии, продемонстрировав прекрасную игру в обороне и хорошие контратаки.

Под руководством нового тренера Магомеда Адиева сборная стала играть смелее. Игроки не боятся идти в обыгрыш, тактика с тремя центральными защитниками полностью оправдывает себя. В случае победы над Беларусью Казахстан окончательно подтвердит звание лидера и задаст хороший тон на следующий этап чемпионата.

Матч пройдет в ночь с 10 на 11 июня в 00:45 (по времени Нур-Султана) на нейтральном поле в Нови-Саде.

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