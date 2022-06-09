В Алматинской области мужчина выстрелил из ружья в супружескую пару

Полицейские Алматинской области задержали 24-летнего талдыкорганца, ранившего из ружья супружескую чету, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области, происшествие зарегистрировано 8 июня в селе Коныр Ескельдинского района.

Установлено, что у молодого парня произошел конфликт с 34-летним местным жителем и его супругой. В ходе словесной перепалки и последующей драки подозреваемый выстрелил в супругов из охотничьего ружья 12-го калибра, которое он возил в своей автомашине Mitsubishi Pajero.

Пострадавшие с огнестрельными ранениями госпитализированы в одну из больниц Талдыкоргана.

Подозреваемый на большой скорости проехал по сельской улице и поднял пыль, чем вызвал недовольство местных жителей. После сделанного ему замечания повел себя в ответ агрессивно, спровоцировал драку и применил огнестрельное оружие. В итоге дробовые ранения получили 34-летний мужчина и 31-летняя женщина. Оба доставлены в больницу. Уголовное расследование проводится по ст. 99 с применением ст. 24 УК РК, то есть «Покушение на убийство», – сообщили в полиции Ескельдинского района.

Подозреваемый мужчина, оказавшийся ранее трижды судимым за кражи, помещен под стражу. Назначены необходимые экспертизы.

Охотничье ружье изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.