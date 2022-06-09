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Бритни Спирс планирует отпраздновать скромную свадьбу в кругу друзей

певица Фото: Instagram/britneyspears
40-летняя певица выходит замуж за своего возлюбленного, актера Сэма Асгари, 9 июня, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Sun, в списке гостей около 100 человек. Из родных поп-дивы на свадьбу приглашен только старший брат певицы, Брайан. Родители и сестра Спирс в списках не числятся.

Кто поведет невесту к алтарю, пока неясно.

Спирс и Асгари познакомились в 2016 году во время совместной работы над клипом Slumber Party. О помолвке возлюбленные объявили в сентябре 2021 года.

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