Снижение памяти, сонливость и отеки могут быть симптомами гипотиреоза – врач

Эндокринолог Надежда Собаева рассказала о симптомах заболеваний щитовидной железы, которые могут проявляться постепенно, передает Zakon.kz.

Гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы. Симптомами в данном случае могут быть общая слабость, повышенная утомляемость, сонливость, снижение памяти, замедление речи, депрессия, отеки на лице, запоры, дискинезия желчных путей, нарушение менструального цикла у женщин, бесплодие, выпадение и потускнение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, – цитирует gazeta.ru эксперта.

По словам эндокринолога, при диффузном токсическом зобе щитовидка начинает вырабатывать больше гормонов. У заболевшего может появиться тахикардия или нарушения ритма сердца. Кроме того, пациент может похудеть на фоне повышенного аппетита, часто потеть, периодически вести себя агрессивно или плаксиво, чувствовать общую или мышечную слабость.

Как уточняется, из-за неочевидности симптомов многие люди списывают плохое самочувствие на стресс.