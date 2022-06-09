Ситуация в Украине: в Херсоне готовятся к референдуму, Зеленский ввел санкции против Путина
Украинский лидер также ввел персональные санкции против депутата Госдумы Вадима Белоусова и зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, а также всех ректоров российских вузов.
В Верховную Раду Украины внесен законопроект о лишении гражданства за госизмену.
Киев разорвал побратимские отношения с Минском, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни.
Правительство Британии глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров британским наемникам, пишет агентство PA.
Русский язык получит статус государственного в Запорожской области, заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Власти Херсонской области прорабатывают вопросы для референдума о вхождении в состав РФ, сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину разрешить иностранным судам выйти в Черное море.