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Ситуация в Украине: в Херсоне готовятся к референдуму, Зеленский ввел санкции против Путина

украинцы Фото: unsplash
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина, а также Дмитрия Пескова, Михаила Мишустина и Сергея Шойгу, передает Zakon.kz.

  • Украинский лидер также ввел персональные санкции против депутата Госдумы Вадима Белоусова и зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, а также всех ректоров российских вузов.

  • В Верховную Раду Украины внесен законопроект о лишении гражданства за госизмену.

  • Киев разорвал побратимские отношения с Минском, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

  • Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни.

  • Правительство Британии глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров британским наемникам, пишет агентство PA.

  • Русский язык получит статус государственного в Запорожской области, заявил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

  • Власти Херсонской области прорабатывают вопросы для референдума о вхождении в состав РФ, сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину разрешить иностранным судам выйти в Черное море.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Великобритания
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