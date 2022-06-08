Летний оздоровительный сезон стартовал в ВКО

В Восточном Казахстане уделяется большое внимание оздоровлению, летнему отдыху и досугу детей из разных социальных групп. В лагере «Царская Долина» детского дома «Умит», расположенном в селе Нижние Таинты Уланского района, состоялось официальное открытие летнего сезона, передает Zakon.kz.

Открытие нового сезона для воспитанников детского дома «Умит» прошло в форме торжественной линейки, где ребята показали свои таланты и способности. Ребят и педагогов поздравила депутат городского маслихата и исполнительный секретарь партии Amanat Арайлым Есимбекова.

Ребята, искренне поздравляю вас с открытием летнего сезона. Желаю вам здоровья и хорошего отдыха. Набирайтесь сил к новому учебному году! Арайлым Есимбекова

Дальше праздник продолжился развлекательной программой «Таинтинские вечера», где ребята соревновались между собой в разных конкурсах и веселились.

Фото: пресс-центр ВКО

Мы каждый год приезжаем в это прекрасное место, и каждый раз придумываем что-то новое. В лагере никто не сидит без дела, кто-то занимается спортом, играет и читает книги. Я в основном люблю мероприятия, где есть возможность потанцевать, – отметила воспитанница детского дома «Умит» Кристина Шатух.

По словам руководителя оздоровительного лагеря Гульжан Салыкбаевой, детям очень важно иметь возможность отдохнуть на свежем воздухе.

Фото: пресс-центр ВКО

Наш лагерь находится в замечательном месте, окруженный горами, соснами и озером, здесь буквально вся природа как на ладони. Во время осенних и зимних каникул дети не успевают отдохнуть, а лето – это долгожданная пора всей детворы. Ребятам в лагере все нравится, им даны все возможности для развития творческого потенциала. Они сами придумывают все мероприятия, а мы просто помогаем им, – рассказала Гульжан Салыкбаева.

Фото: пресс-центр ВКО

В конце мероприятия были организованы детская дискотека и посиделки у костра. Костер располагался в большой яме, а для безопасности детей были созданы все условия. Хорошая, добрая атмосфера общения и тишина природы оставили приятные воспоминания.

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей.