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Японская ринг-герл впечатлилась джентельменским поведением Головкина

боксер Фото: Instagram/gggboxing
Мана Амано работала на поединке Геннадия Головкина и Риоты Мураты. После боя казахстанский боксер восхитил японку тем, что проявил уважение к сопернику и подарил ему свой чапан, передает Zakon.kz.
В этом смысле Головкин был потрясающим. Я была ошеломлена этой аурой и к тому же он был джентльменом. Бойцы на ринге часто кровожадны, но (после боя) они очень спокойны. Я подумала: «Интересно, действительно ли он такой сильный человек?» Тело более мощное, чем вы можете видеть на видео. С другой стороны, Мурата чувствовал себя не так, как обычно, – рассказала Амано изданию Number Web.

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Отметим, что в конце мая Головкин возглавил рейтинг лучших казахстанских боксеров.

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Елена Беляева
Головкин Геннадий Япония
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