Японская ринг-герл впечатлилась джентельменским поведением Головкина

Фото: Instagram/gggboxing

Мана Амано работала на поединке Геннадия Головкина и Риоты Мураты. После боя казахстанский боксер восхитил японку тем, что проявил уважение к сопернику и подарил ему свой чапан, передает Zakon.kz.