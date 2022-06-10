Пограничники спасли тонущего человека в Мангистауской области

Фото: пресс-служба Департамента пограничной службы по Мангистауской области

Инцидент произошел в районе населенного пункта Кендерли в Каспийском море на расстоянии около 2000 метров от берега, передает Zakon.kz.