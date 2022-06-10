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Пограничники спасли тонущего человека в Мангистауской области

море Фото: пресс-служба Департамента пограничной службы по Мангистауской области
Инцидент произошел в районе населенного пункта Кендерли в Каспийском море на расстоянии около 2000 метров от берега, передает Zakon.kz.
Отплыв о берега, он не смог выбраться и стал тонуть. Течением его стало уносить все дальше и дальше. Мы подняли его на борт и оказали помощь, – цитирует «Лада» старшего лейтенанта Асхата Жаналипова.

Сообщается, что после пограничники передали спасенного человека сотрудникам комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Елена Беляева
Мангистауская область
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