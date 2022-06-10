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Два казахстанских чемпиона WBA поднялись в мировом рейтинге

боец Фото: Instagram/nurmaganbet.bek
После побед в США Бека Нурмаганбета (7-0, 5 КО) и Евгения Павлова (7-0, 5 КО) подняли в мировом списке чемпионов по версии BoxRec, передает Zakon.kz.

Как сообщает Sports.kz, Нурмаганбет после победы нокаутом во втором раунде над американцем Хайнеллом Уилером (7-2, 6 КО) поднялся в рейтинге в суперсреднем на пять позиций – с 73 места на 68.

боец

Фото: Instagram/__pavlov_e__

Павлов, нокаутировавший во втором раунде мексиканца Алексиса Салидо (2-3, 1 КО), поднялся в рейтинге второго легчайшего веса с 62 места на 55.

Уточняется, что оба казахстанских боксера являются чемпионами в своих весах по версии WBA International.

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Елена Беляева
Казахстан
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