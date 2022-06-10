Названа главная причина головной боли летом
Почему летом голова может болеть чаще, чем обычно, и как избавиться от этого недомогания, рассказал врач-невролог Павел Хорошев, сообщает радио Sputnik.
В теплое время года у человека усиливается потоотделение, и это может приводить к нехватке воды в организме, отметил врач. По его словам, дефицит жидкости – это самая распространенная причина головных болей, возникающих летом.
Нехватка воды в организме может приводить к ухудшению кровоснабжения мозга, продолжил невролог.
Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, – головного мозга. Поэтому и возникает головная боль.Павел Хорошев
Летом нужно выпивать от двух до двух с половиной литров воды в сутки, и тогда сезонные головные боли «станут просто воспоминанием», посоветовал врач. А зимой достаточно употреблять от полутора до двух литров жидкости ежедневно, считает Хорошев.
Однако эти рекомендации предназначены для здоровых людей, предупредил он. Если у человека есть заболевания сердца или почек, то большое количество воды ему может быть противопоказано, подчеркнул врач.
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