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Названа главная причина головной боли летом

Головная боль по утрам, советы врача Фото: pixabay
Нехватка воды в организме может приводить к ухудшению кровоснабжения мозга. Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, сообщает Zakon.kz.

Почему летом голова может болеть чаще, чем обычно, и как избавиться от этого недомогания, рассказал врач-невролог Павел Хорошев, сообщает радио Sputnik.

В теплое время года у человека усиливается потоотделение, и это может приводить к нехватке воды в организме, отметил врач. По его словам, дефицит жидкости – это самая распространенная причина головных болей, возникающих летом.

Нехватка воды в организме может приводить к ухудшению кровоснабжения мозга, продолжил невролог.

Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, – головного мозга. Поэтому и возникает головная боль.Павел Хорошев

Летом нужно выпивать от двух до двух с половиной литров воды в сутки, и тогда сезонные головные боли «станут просто воспоминанием», посоветовал врач. А зимой достаточно употреблять от полутора до двух литров жидкости ежедневно, считает Хорошев.

Однако эти рекомендации предназначены для здоровых людей, предупредил он. Если у человека есть заболевания сердца или почек, то большое количество воды ему может быть противопоказано, подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Данияр Кунафин
Россия
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