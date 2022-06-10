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Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому тяжелое вооружение

Макрон и Зеленский о поставках оружия Фото: Twitter/EmmanuelMacron
Главы стран договорились поддерживать связь, в частности, по решению Еврокомиссии о вступлении Украины в Европейский союз, сообщает Zakon.kz.

Франция готова продолжать поставки на Украину тяжелого вооружения, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент страны Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи.

Макрон сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжелом вооружении.Елисейский дворец

Кроме того, главы двух государств договорились поддерживать связь, в частности, по решению Еврокомиссии о вступлении Украины в Европейский союз, и обсуждении этого решения в Европейском Совете 23 и 24 июня.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Зеленский Владимир Макрон Эммануэль
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