Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому тяжелое вооружение

Главы стран договорились поддерживать связь, в частности, по решению Еврокомиссии о вступлении Украины в Европейский союз, сообщает Zakon.kz.

Франция готова продолжать поставки на Украину тяжелого вооружения, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент страны Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи.

Макрон сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжелом вооружении. Елисейский дворец

Кроме того, главы двух государств договорились поддерживать связь, в частности, по решению Еврокомиссии о вступлении Украины в Европейский союз, и обсуждении этого решения в Европейском Совете 23 и 24 июня.