Япония запретила поставки грузовиков и бульдозеров в Россию
Япония запретила с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров, сообщает РИА Новости.
Ранее Япония запретила поставлять в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.
Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.
Также запрещено поставлять в Россию оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов.
Запрещен и экспорт оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, и материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.