Япония запретила поставки грузовиков и бульдозеров в Россию

Всего японские санкции распространяются на 507 человек из России, 253 человека из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, 201 российскую компанию и 11 банков, сообщает Zakon.kz.

Япония запретила с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров, сообщает РИА Новости.

Ранее Япония запретила поставлять в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.

Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.

Также запрещено поставлять в Россию оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов.

Запрещен и экспорт оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, и материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.