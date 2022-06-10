В Казахстане подорожала электроэнергия

За год тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 9% за год. Тем временем ее производство незначительно сократилось, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Energyprom.kz, цены на электроэнергию для населения растут третий год подряд.

По данным аналитиков, к маю 2022 года удорожание составило сразу 8,7%, годом ранее — 7%.

Тарифы для населения, использующего электроплиты, в зависимости от объемов потребления в мае 2022 года составили 1456 тг за 100 кВт·ч на 1-м уровне, 1891 тг — на 2-м уровне и 2354 тг — на 3-м уровне. Для населения, не использующего электроплиты, тарифы составили 1479 тг, 1907 тг и 2376 тг за 100 кВт·ч соответственно, — заявлено в отчете.

Также, в публикации сказано, что производство электроэнергии за январь–апрель текущего года составило 40 млрд кВт·ч — на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В разрезе регионов только на Павлодарскую область пришлось 42,6% от РК, или 17 млрд кВт·ч произведенной энергии. Значительные объемы пришлись также на Карагандинскую (4,8 млрд кВт·ч), Восточно-Казахстанскую (3,1 млрд кВт·ч) и Атыраускую (2,8 млрд кВт·ч) области.

Кроме того, потребление электроэнергии за год выросло на 1,3% и за январь–март 2022 года составило 30,4 млрд кВт·ч.