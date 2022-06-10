Гражданка Кыргызстана пропала 11 лет назад – ее нашли атырауские полицейские

В 2011 году две гражданки Кыргызстана приехали в Атырау заниматься продажей одежды. Спустя некоторое время сестра гражданки решила вернуться на родину, а вторая сестра осталась, передает Zakon.kz.

В 2011 году после последнего телефонного звонка связь с сестрой была прервана. Сотрудники криминальной полиции Атырауской области провели оперативно-розыскную работу.

Оказалось, гражданка обиделась на своих близких и решила прекратить с ними связь. Спустя несколько лет родственники хотели самостоятельно разыскать ее, но безрезультатно.

Сестра пропавшей гражданки поблагодарила стражей порядка за плодотворную работу и то, что они помогли воссоединиться с семьей.

Спасибо полицейским, которые помогли воссоединиться потерянным родным людям спустя 11 лет. Все эти годы я мечтала и ждала этого момента. Радости моей нет предела, – сказала сестра.