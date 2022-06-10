Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Гражданка Кыргызстана пропала 11 лет назад – ее нашли атырауские полицейские

полиция, Атырау Фото: polisia.kz
В 2011 году две гражданки Кыргызстана приехали в Атырау заниматься продажей одежды. Спустя некоторое время сестра гражданки решила вернуться на родину, а вторая сестра осталась, передает Zakon.kz.

В 2011 году после последнего телефонного звонка связь с сестрой была прервана. Сотрудники криминальной полиции Атырауской области провели оперативно-розыскную работу.

Оказалось, гражданка обиделась на своих близких и решила прекратить с ними связь. Спустя несколько лет родственники хотели самостоятельно разыскать ее, но безрезультатно.

Сестра пропавшей гражданки поблагодарила стражей порядка за плодотворную работу и то, что они помогли воссоединиться с семьей.

Спасибо полицейским, которые помогли воссоединиться потерянным родным людям спустя 11 лет. Все эти годы я мечтала и ждала этого момента. Радости моей нет предела, – сказала сестра.

Ирина Лукичева
Атырау Казахстан Кыргызстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Воздействуют на окружающих: назван Топ-4 знаков зодиака
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
Курс доллара продолжает расти на торгах
Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел
«Платный трамплин»: из-за жары на трассе Кызылорда – Шымкент поднялись бетонные плиты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления